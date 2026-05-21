'Я готов в любой точке': Лукашенко внезапно захотел встречи с Зеленским

Лукашенко заявил, что готов выслушать украинского президента, если он хочет "поговорить и посоветоваться".

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения отношений, пишет Belta.

"Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке - Украины, Беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах", - заявил он.

Пр этом Лукашенко посетовал, что "с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем".

Видео дня

При этом в том же выступлении Лукашенко пригрозил, что Беларусь вступит в войну против Украины, если подвергнется "агрессии", не уточнив, однако, что именно подразумевается под "агрессией".

Вместе с тем Лукашенко заверил, что в Беларуси "не собираются" втягиваться в войну против Украины, потому что "в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной".

Угроза из Беларуси

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть данные о том, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям. В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил, что в настоящее время существует угроза военной операции РФ со стороны Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: