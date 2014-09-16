Российского миллиардера Евтушенкова посадили под домашний арест

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Арест миллиардера связан с " уголовным делом по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации".

Читайте такжеКамбоджа отказалась выдавать миллиардера Полонского России"У следствия имеются достаточные основания полагать, что к легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным путем причастен Председатель совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков. Сегодня ему предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств", - сообщает СК.

Справка. ОАО АФК «Система» - российская финансово-промышленная группа, которой, в частности, принадлежит контрольный пакет акций сотового оператора МТС.

Председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков стабильно входит в топ-20 самых богатых бизнесменов России. По оценке местного Forbes, его состояние равняется 9 миллиардам долларов.