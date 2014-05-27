В Абхазии штурмовали администрацию "президента", правительство отправлено в отставку - СМИ

Об этом со слов "председателя" Сухумского городского собрания Константина Пилия сообщает Lenta.ru, ссылаясь на РИА Новости.

В то же время, оппозиция продолжает пикетировать "правительственную резиденцию" в Сухуми.

Читайте такжеГрузию возмутило признание Абхазии и Южной Осетии на Олимпиаде в Сочи«Самого итогового документа мы еще не видели, никто еще не видел», — уточняет Пилия информацию об отставке правительства непризнанной республики. Требования смены "правительства", "президента", а также "генпрокурора" и "глав администраций" трех абхазских районов оппозиционеры изложили на митинге против коррупции.

Акция оппозиции сопровождалась столкновением с силовиками. Нескольким протестующим удалось прорваться внутрь здания правительственного комплекса, но представители силовых ведомств выдворили их. Оружие при этом не применялось, пострадавших нет, заверяют в администрации "президента" Абхазии.