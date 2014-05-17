Российского чиновника наказали за заявления о блокировании Twitter и Facebook

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ по итогам служебной проверки.

«На основании заключения комиссии по проведению служебной проверки в отношении заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Максима Ксензова министром принято решение о применении дисциплинарного взыскания», - отметили в пресс-службе министерства.

В соответствующем приказе говорится, что Ксензову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей объявлен выговор.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая Ксензов заявил, что в России могут заблокировать доступ к микроблогу Twitter и социальной сети Facebook.

«Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России. Мы не видим в этом больших рисков. Если в какой-то момент мы оценим, что последствия от «выключения» социальных сетей будут менее существенными по сравнению с тем вредом, который причиняет российскому обществу неконструктивная позиция руководства международных компаний, то мы сделаем то, что обязаны сделать по закону», - сказал Ксензов.

16 мая глава правительства РФ Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», перед тем как заявлять о закрытии социальных сетей.