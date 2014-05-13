ЕС призвал страны ООН ввести санкции против России

Основанием для этого является резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которая осудила проведенный Россией в Крыму «референдума» о «независимости» полуострова и его вступление в состав России, говорится в выводах заседания министров, информирует Радио Свобода.

Евросоюз, говорится в документе, твердо поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и призывает и Россию к тому же. ЕС встревожен неустанными попытками пророссийских сепаратистов дестабилизировать Восточную и Южную Украину, что неприемлемо и должно прекратиться, заявили министры. ЕС не признает ни проведенных вчера, ни каких-либо возможных будущих незаконных и нелегитимных «референдумов», отметили они.

Читайте такжеЕС включил в санкционный список еще 13 россиян и 2 компании

Кроме того, ЕС приветствовал усилия Украины, которые она принимает на выполнение Женевской заявления 17 апреля, и призвал Россию пойти на действенные шаги, чтобы тоже выполнить ее обязательства, которые Москва взяла в Женеве.

Также Евросоюз повторил призыв к России отвести ее войска от границ Украины и немедленно отозвать мандат Совета федерации, верхней палаты российского парламента, на использование военной силы на территории Украины.

Европейский союз также осудил заявления и визиты видных российских чиновников, имеющих целью поддержать незаконные посягательства на сепаратистские действия и тем вносят вклад в повышение напряженности в Украине и других государствах региона.

Среди других пунктов заявления министров ЕС - твердая поддержка проведения свободных и честных президентских выборов в Украине 25 мая, а также глубокая обеспокоенность все ухудшающимся положением с правами человека в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

На встрече, состоявшейся в Брюсселе, министры расширили критерии наложения санкций на физические и юридические лица за их причастность к дестабилизации в Украине. В расширенные санкции попал еще ряд лиц из России и Крыма, а также две крымские компании, собственность над которыми захватила Россия после аннексии Крыма.