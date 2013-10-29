Польша впервые опередила Германию по количеству студентов из Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польской образовательной организации Perspektywy, количество студентов из Украины в Польше лишь за последний год возросло на более чем 50% - почти до 10 тысяч человек.

"Каждый раз все чаще говорится об "украинизации" польских высших учебных заведений. С 2005 года количество украинских студентов возросло более чем в 5 раз", - отмечают в организации.

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По ее данным, среди 28 государств Европейского Союза Польша является абсолютным лидером по количеству украинских студентов и занимает второе место после Российской Федерации по количеству студентов из Украины, обучающихся за рубежом.

Представитель фонда Бьянка Cивинска сообщила УНИАН, что больше всего украинских студентов обучаются в варшавских вузах (около 3 тысяч), а среди самих высших учебных заведений лидерство сохраняет Высшая школа информатики и менеджмента в приграничном с Украиной Жешуве (около 1 тысячи).

При этом количество студентов из Украины в 2012/2013 учебном году в Варшаве возросло почти втрое.

Собеседник агентства сообщила, что год обучения в польских государственных вузах в среднем стоит от 2 до 4 тыс. евро (за исключением медицинских специальностей и специализированного бизнес-образования MBA), заметив, что украинцы легко овладевают польским языком и быстро адаптируются к жизни в Польше благодаря сходству культур.

По ее мнению, украинцы также часто выбирают польские вузы из-за более низких расходов на жизнь по сравнению с другими государствами Европейского Союза.

Сивинска отметила, что украинские студенты чаще всего учатся в Польше на гуманитарных направлениях, отметив среди самых популярных международные отношения и экономику.

"Редко обучаются на технических и медицинских направлениях", - сказала собеседник агентства.

Председатель фонда Perspektywy Вальдемар Сивинский в комментарии УНИАН добавил, что в Украине обучается менее тысячи поляков, которые, как правило, выбирают медицинские специальности.

"Мы хотим, чтобы это было более двустороннее движение, да и количество польских студентов также росло", - подчеркнул он, заметив, что фонд проводит мероприятия, направленные на то, чтобы поляки также чаще выбирали для обучения украинские вузы.

По данным Perspektywy, которая проанализировала официальные данные, в 2012/2013 учебном году в Польше обучалось около 29 тыс. иностранных студентов, что на 17% больше, чем в прошлом учебном году, и составляет около 1,7% всех студентов в стране.

Кроме украинцев, в польских вузах чаще всего обучались также граждане Беларуси (3,4 тысяч), Норвегии (1,5 тысяч), Испании (1,3 тысяч) и Швеции (1,2 тысяч).

"В Польше ориентировочный вклад заграничных студентов в национальную экономику составляет ежегодно около 100 миллионов евро", - отметили в фонде.

Как сообщал УНИАН, количество украинских студентов в польских высших учебных заведениях в 2011/2012 учебном году, по сравнению с 2009/2010 годом, возросло вдвое - до 6,3 тыс.

В конце сентября этого года польская Rzeczpospolita писала, что студенты из Украины могут стать "спасательным кругом" для части польских частных высших учебных заведений, которым в ближайшие годы из-за прогнозируемого уменьшения количества студентов-поляков, вызванного демографическим кризисом, грозит банкротство.

Издание писало, что через "несколько лет" в польских вузах могут обучаться лишь 1,2 млн. поляков, что на 700 тыс. меньше, чем в рекордном для польской образовательной отрасли 2005 году.

В прошлом году в Польше насчитывалось менее 1,7 млн. студентов.