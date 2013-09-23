Польские СМИ: Ситуация в высшем образовании Украины катастрофическая

По данным издания, за несколько лет в польских вузах будет учиться на 700 тысяч студентов или почти на 40% меньше, чем в рекордном для польской образовательной отрасли 2005 году - 1,9 млн, пишет польский еженедельник Uwazam Rze.

"Все из-за демографического кризиса, из-за которого с каждым годом становятся все меньше 19-летних. По данным демографов, в 2020 году их будет 361 тыс., или вдвое меньше, чем в 2002 году", - пишет газета.

При таких условиях молодые поляки смогут учиться бесплатно в государственных высших учебных заведениях, а часть частных вузов исчезнет.

Издание считает, что польские частные вузы могут быть интересными для украинцев, поскольку плата за учебу в них не существенно отличается от стоимости учебы в украинских университетах.

Кроме того, по данным Uwazam Rze, польские вузы предлагают лучшее качество образования, на которое все чаще обращают внимание работодатели.

"Катастрофическая ситуация в украинском образовании, без сомнения, является большим шансом для польских частных вузов, которые сейчас могут открывать за Днепром свои филиалы. Парафированное Соглашение об ассоциации, которое планируется подписать на саммите "Восточного партнерства" в ноябре, еще больше облегчит им такую деятельность", - отмечает газета.

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Uwazam Rze также заметила, что в 2005 году в Польше в частных вузах учились 660 тысяч студентов по сравнению с 850 студентами в 1991 году, когда в стране начались рыночные реформы.

По данным издания, в Польше действует 450 государственных и частных высших учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, по данным польской образовательной организации "Перспектива", во время учебного года 2011/2012 в Польше учились свыше 6 тысяч граждан Украины, что вдвое больше, чем годом ранее.

Украинцы составляют наибольшую группу иностранцев, которые учатся в польских вузах: в прошлом году в стране в целом учились свыше 24 тысяч иностранцев.