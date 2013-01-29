Острожская академия подписала договор с Варшавским университетом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Острожской академии, соглашение, которое будет действовать на протяжении пяти лет с возможностью его автоматического продления, подписал в Варшаве ректор Острожской академии профессор Игорь Пасичник.

Это соглашение предусматривает обмен студентами и преподавателями между учебными заведениями, совместные научные исследования, проекты. Также учебные заведения будут проводить совместные конференции, семинары, круглые столы, обмениваться научной информацией, материалами, публикациями.

Соглашение также предусматривает сотрудничество с магистерской программой «Студии Восточные», по которому отныне смогут обучаться студенты «Острожской академии».

Справка УНИАН. Варшавский университет - одно из крупнейших государственных высших учебных заведений Польши, которое основано 19 ноября 1816 года. Обучение в университете охватывает 80 учебных программ, более 100 специальностей и специализаций. В университете обучается почти тысяча иностранных студентов из 70 стран.