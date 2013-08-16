Парламент Чехии может самораспуститься уже во вторник

Голосование по вопросу о самороспуске Палаты депутатов парламента Чехии состоится во вторник, 20 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское телевидение.

Сегодня депутаты внесли данный вопрос в повестку дня внеочередной сессии парламента. По предложению руководителя парламентской фракции правой партии ТОР 09 Петра Газдика объявлен перерыв до 20 августа. За данное решение проголосовали 108 парламентариев, против - 28, всего в Палате депутатов 200 народных избранников. "Работа внеочередной сессии будет возобновлена 20 августа, в 14 часов", - сообщила спикер нижней палаты Мирослава Немцова.

Одним из главных катализаторов на чешской политической сцене стало назначение президентом Чехии Милошем Земаном новым премьер-министром Иржи Руснока, кабинет которого не получил 7 августа вотума доверия парламента. Кроме того, стало очевидно, что бывшая правящая правительственная коалиция трех правых партий уже не имеет 101 голоса, то есть большинства в парламенте.

Предложение созвать специальную сессию парламента и проголосовать за самороспуск и досрочное прекращение депутатских полномочий поддерживают фракции Чешской социал-демократической партии (54 мандата), Коммунистической партии Чехии и Моравии (26 мандатов), правой партии ТОР 09 (42 мандата), а также часть парламентариев от партии "Дела общественные".

Для принятия решения о самороспуске необходимо 120 голосов депутатов. В случае, если парламентарии проголосуют за досрочное прекращение полномочий, Палату депутатов распускает президент Чехии. Согласно действующей Конституции, глава государства после роспуска парламента объявляет дату досрочных выборов. В пятницу в интервью газете Halo noviny Милош Земан заявил, что готов назначить досрочные выборы в Палату депутатов чешского парламента на 25-26 октября. В этом случае новый парламент смог бы вовремя утвердить бюджет на 2014 год.