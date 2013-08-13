Президент Чехии принял отставку правительства

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское телевидение, "глава Чехии Милош Земан принял в Пражском Граде премьер-министра Иржи Руснока, который передал Президенту официальную просьбу об отставке".

Как ожидается, парламент Чехии 16 августа начнет обсуждение вопроса о самороспуске палаты депутатов. В случае, если парламентарии проголосуют за досрочное прекращение полномочий, палату депутатов распускает Президент Чехии.

Согласно действующей Конституции, глава государства после роспуска парламента объявляет дату досрочных выборов. Чешские политики полагают, что досрочные парламентские выборы могли бы состояться уже в конце октября этого года. В этом случае новый парламент смог бы вовремя утвердить бюджет на 2014 год.