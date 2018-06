12% депозитов в Bank of Cyprus «разморозили»

Министерство финансов и Центральный банк Кипра объявили о завершении рекапитализации Bank of Cyprus (BoC) путем преобразования 47,5% не застрахованных депозитов в акции банка, в результате чего 12% ранее заблокированных депозитов будут доступны владельцам.

Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка Кипра.

Согласно сообщению, рекапитализация является финальным этапом по резолюции в отношении банка, и дальнейших ограничений не предвидится. В результате рекапитализации капитал банка достиг минимального уровня адекватности и, согласно последней финансовой информации, оценивается в 12%. В результате изменения структуры акций все их держатели станут владельцами простых акций.

Как сообщается, депозиты будут распределены равномерно на три части по срокам на шесть, девять и двенадцать месяцев соответственно. Банк сможет единоразово продлить срок депозита на аналогичный период. Ставка процентов по таким депозитам будет установлена на уровне, который выше уровня по аналогичным депозитам банка. Что касается унаследованных вкладчиков Laiki Bank, их вклады будут компенсированы также акциями BoC, что составит порядка 18% акционерного капитала объединенной группы.

Также сообщается, что в рамках принятой резолюции обязанности совета директоров с этого момента будет исполнять временный совет директоров до годового собрания акционеров банка.

Как сообщал УНИАН, Центральный банк Кипра принял меры по выведению из кризиса Cyprus Popular Bank (Laiki Bank), национализированного по причине существенных убытков в Греции, в частности принял решение о продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus. В результате этого Bank of Cyprus получил большую часть бизнеса Laiki Bank, за исключением подразделений банка за границей. Согласно принятой резолюции в отношении банка, около 60% депозитов в Bank of Cyprus, которые не гарантированы европейским законодательством, были «заморожены» до сентября.

В Украине банки Laiki Bank и Bank of Cyprus представлены дочерними банками «Марфин Банк» (г. Ильичевск, Одесская обл.) и «Банк Кипра» (г. Киев).

«Марфин Банк» (ранее - «Морторгбанк») работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних банков.

«Банк Кипра» (ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших банков.