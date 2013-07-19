Виновных в катастрофе ракеты проверят на детекторе лжи

Об этом написал в своем микроблоге курирующий космическую отрасль вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее замглавы Роскосмоса Александр Лопатин сообщил, что причиной аварии ракеты "Протон" со спутниками ГЛОНАСС стала "нештатная работа датчиков угловых скоростей системы управления".

Пресс-служба Роскосмоса обнародовала заключение аварийной комиссии, из которого следует то, что все три датчика поставлены при сборке вверх ногами да еще с применением силы.

Напомним, что "Протон" стартовал с 81-й площадки космодрома Байконур 2 июля, однако со стартового стола ракета ушла раньше времени — двигатели еще не вышли на необходимый режим, а давление в камере сгорания было 90 атмосфер вместо положенных 150. В итоге ракета рухнула в 2,5 км от старта.