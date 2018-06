США назвали имена тех, кого держат в Гуантанамо без суда

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The Miami Herald, министерство обороны США предоставило изданию поименный список заключенных в ответ на запрос на основании Акта о свободе информации (The Freedom of Information Act). Документ был также направлен в профильные комитеты Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

Речь идет о заключенных, признанных властями США слишком опасными для передачи в другие инстанции, но которых в то же время невозможно судить. Ранее администрация президента США отказывалась называть имена заключенных с таким статусом, даже в тех случаях, когда они были известны через адвокатов.

Большая часть представленных в списке заключенных, 26 человек, являются гражданами Йемена. Кроме того, в списке числятся десять человек из Афганистана, трое из Саудовской Аравии, по двое — из Кувейта и Ливии, а также по одному гражданину Кении, Марокко и Сомали. Еще два гражданина Афганистана скончались во время заключения.

В настоящий момент в тюрьме на военной базе США в Гуантанамо содержатся 166 заключенных. Многие из них 15 марта объявили голодовку в знак протеста против незаконного заключения и в настоящий момент находятся на принудительном питании.

Закрытие тюрьмы было одним из пунктов предвыборной программы Барака Обамы еще в 2008 году. К проблеме Гуантанамо президент США снова вернулся после переизбрания на второй срок.

Тюрьма, расположенная на американской базе на территории Кубы, была создана в 2002 году для содержания людей, подозреваемых в военных преступлениях и терроризме. Общественные организации неоднократно обвиняли США в нарушении прав человека в Гуантанамо, в том числе в пытках заключенных и содержании людей без предъявления обвинения.

Ранее разоблачитель спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что одной из причин, по которым он решил опубликовать секретные документы, стало невыполнение Бараком Обамой обещания закрыть Гуантанамо.