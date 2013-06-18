Разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден провел онлайн-конференцию

Как сообщает Lenta.ru, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США (АНБ) в течение двух часов отвечал на вопросы читателей газеты The Guardian, организовавшей конференцию.

В ходе конференции Сноуден, в частности, заявил, что его молчание не сможет предотвратить дальнейшие разоблачения американских спецслужб. «Сейчас я могу сказать только, что правительству США не удастся скрыть все это, посадив меня в тюрьму или убив. Правда откроется, и этого не остановить», — заявил Сноуден, отвечая на вопрос о том, у кого останется доступ к раскрытым документам, если с ним что-то случится.

Сноуден также рассказал, что выбрал в качестве укрытия именно Гонконг, рассчитывая, что там его не смогут немедленно задержать. Объясняя, почему он не попытался укрыться в Исландии, Сноуден заявил, что на эту страну было бы проще надавить, чтобы быстро добиться его экстрадиции. При этом он решительно опроверг предположение о сотрудничестве с китайской разведкой. Свое бегство из страны он объяснил тем, что не верит в справедливое судебное разбирательство.

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«Американское правительство, как это случалось в подобных случаях и раньше, немедленно и предсказуемо уничтожило всякую возможность справедливого судебного разбирательства на территории США, открыто обвинив меня в государственной измене и провозгласив непростительным преступлением обнародование тайных, преступных и даже неконституционных действий. Это не имеет ничего общего с правосудием, и было бы глупо добровольно идти на это, когда на свободе можешь сделать больше, чем в тюрьме», — заявил Сноуден.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, он отложил публикацию документов, поскольку рассчитывал на кардинальные изменения, которые последуют за избранием президентом США Барака Обамы, однако эти надежды не оправдались. Сноуден заявил, что разочаровался в Обаме, который, по его словам, пресек расследование систематического нарушения закона, способствовал углублению несколько незаконных программ, а также не воспрепятствовал нарушениям прав человека в Гуантанамо.

Напомним, 29-летний Эдвард Сноуден передал СМИ материалы о деятельности американских спецслужб по слежке за телефонными разговорами и электронной перепиской иностранных граждан, что вызвало широкий общественный резонанс.

Власти США, в свою очередь, назвали такие методы работы законными и необходимыми для борьбы с терроризмом. В отношении Сноудена было возбуждено уголовное дело в связи с раскрытием секретной информации.

Полный текст конференции (англ)