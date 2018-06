WikiLeaks обнародовал рекордное количество документов

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на основателя ресурса Джулиана Ассанжа.

По его словам, на этот раз опубликованы не секретные документы, а информация, находящаяся в открытом доступе, но труднодоступная для обычных граждан. Ассанж уточнил, что документы относятся к периоду с 1973 по 1976 год. Значительную их часть составляет переписка занимавшего тогда пост госсекретаря США Генри Киссинджера. Кроме того, опубликованы дипломатические депеши и отчеты американской разведки, сообщает Лента.ру.

Ассанж пояснил, что, хотя на некоторых документах стоит гриф «секретно», на самом деле в настоящее время они рассекречены, и все желающие могут ознакомиться с их содержанием в национальном архиве США. При этом многие из них до сих пор запрещается копировать и распространять. Сотрудники WikiLeaks озаглавили эту подборку Plus D (сокращение от Public Library of US Diplomacy, «Общественная библиотека американской дипломатии»). При этом, как отмечает Forbes со ссылкой на пресс-секретаря сайта, решение рассортировать и выложить в удобной для ознакомления форме рассекреченные документы не означает, что WikiLeaks отказался от поиска и публикаций утечек информации.

Подготовкой к публикации документов Ассанж руководил из посольства Эквадора в Лондоне.