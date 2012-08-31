СМИ: Ассанж может просидеть в посольстве Эквадора несколько лет

Об этом пишет Майкл Бинион в статье для «Українского тижня».

«Эквадор и сторонники создателя Wikileaks стремятся показать, что над ним нависла угроза американского ордера на арест, и преуменьшают никак не связанную с этим проблему обвинений в сексуальных домогательствах, которые ждут его в Швеции», - пишет Бинион.

В то же время, обозреватель отмечает, что Вашингтон не сделал ни одной попытки добиться экстрадиции Джулиана из Британии в течение двух лет, когда он там жил.

«Зачем Белом дому ждать выдачи Ассанжа Швецией, если ее суды, очевидно, сами будут решительно против того, чтобы посылать его в США навстречу возможному смертному приговору?", - отмечает эксперт.

Говоря о том, сколько времени сможет основатель Wikileaks Джулиан Ассанж гостить в посольстве Эквадора в Лондоне, эксперт отмечает, что есть прецеденты, когда подобное проживание на территории посольства длилось очень долго.

«Семеро российских пятидесятников из Сибири нашли убежище в американском посольстве в Москве 1978-го и провели там 5 лет. Они жили в небольшой комнатке в подвале все время, пока получили разрешение на выезд из страны. Кардинал Миндсенти, противник коммунизма, 1956 года бежал в посольства США в Будапеште и прожил там 15 лет, пока уехал в Австрию», - отмечает обозреватель.

Напомним, 16 августа министр иностранных дел Эквадора объявил, что его страна решила предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, однако официальный Лондон отказался выпускать того из страны.