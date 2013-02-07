Ряд руководителей банков арестованы в Узбекистане

Ряд руководителей банков задержаны в Узбекистане за незаконные операции с валютой.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики.

По словам собеседника агентства, в настоящее время арестованы зампредседателя банка "Ипотека"Музаффар Эрматов, управляющий Ташкентским городским филиалом банка Алишер Усманов, а также пять других руководителей кредитных организаций. "Несколько руководителей "Халк банка", в том числе глава Ташкентского филиала пустились в бега".

Он отметил, что банкиры в период с 2010 по 2012 годы организовали преступную схему по приобретению валютных средств по государственному курсу и дальнейшему их сбыту на "черном"рынке.

Разница между курсом иностранных валют, установленным Центробанком Узбекистана, и "черным"курсом составляет около 35%. Валюта по госкурсу, в основном, необходима для статистических отчетов, однако ранее банкиры, используя различные схемы, продавали наличную иностранную валюту по госкурсу физическим лицам, которые далее продавали ее на треть дороже на "черном"рынке.

С 1 февраля в Узбекистане продажа иностранной валюты физлицам осуществляется только в безналичной форме и в размере 2000 долларов на человека в один квартал. Валютные средства с карты можно использовать и обналичивать только за пределами страны, однако если гражданин республики пожелает снять с карты свои деньги, то узбекские банки выдадут уже не валюту, а сумму по государственному курсу.