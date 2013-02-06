Прибыль украинских банков в 2012 году выросла до почти 5 млрд гривен - НБУ

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, об это заявил глава НБУ Игорь Соркин во время рабочей встречи руководства Нацбанка с представителями Европейского департамента Международного валютного фонда 4 февраля.



«Главное, что в 2012 году банковская система вышла на прибыльный уровень деятельности, получив прибыль в размере почти 5 млрд грн», - сказал И.Соркин.

При этом он напомнил, что 2011 год украинские банки завершили с убытком в 7,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 февраля, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубыхвист в ходе круглого стола сообщил, что с 1 января 2010 года по 1 января 2013 года население погасило почти 88 млрд грн (в эквиваленте) или уменьшило свою валютную задолженность на 51%.

Напомним, что прибыль украинской банковской системы в ноябре 2012 г. составила 0,56 млрд грн (в октябре 2012 г. - 1 млрд грн), за январь-ноябрь - 4,358 млрд грн (за 11 месяцев 2011 года убыток системы составил 4,8 млрд грн).

Банковская система Украины по итогам 2011 года сократила убыток по сравнению с 2010 годом на 40% - до 7,708 млрд грн.