Московский суд арестовал украинского журналиста на 40 суток до экстрадиции

Об этом УНИАН сообщил представитель защиты журналиста.

По его словам, это постановление будет оспорено, так как решение суда было вынесено по истечению 48 часов после задержания В.Халецкого. Кроме того, у защиты вызывает удивление тот факт, что В.Халецкий 13 августа был подан в международный розыск, однако все это время не скрывался, а официально находился в Москве, будучи зарегистрированным по месту жительства и имея аккредитацию МИД РФ, посещал многочисленные пресс-конференции.

Сейчас В.Халецкий содержится в изоляторе временного содержания.

В тоже время, в заявлении шеф-редактора газеты, председателя «Славянской партии» Александра Лузана говорится, что журналист является автором распространенной в интернете «Хартии воссоединения народа России, Украины и Белоруссии». В.Халецкий также выступал с инициативой создания в будущем Конфедеративного межгосударственного союза трех государств.

«Публикации В.Халецкого вызвали негативную реакцию ряда украинских чиновников. Партия и коллектив газеты считают подобные действия политическим давлением на журналиста с целью вернуть его в Украину и в такой способ воспрепятствовать осуществлению его инициатив, поскольку он был очень активен в Москве», - заявил А.Лузан.

Он подчеркнул, что В.Халецкий - общественный деятель, а не бизнесмен.

«Мы требуем прекращения политических репрессий и немедленного освобождения журналиста», - заявил А.Лузан.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что правоохранительные органы Украины объявили В.Халецкого в розыск за совершение в составе организованной преступной группировки мошеннических действий в особо крупных размерах.

Как отметили в УСО, В.Халецкий, занимая должность председателя кредитного союза «Тринадцатая зарплата», с 2009 по 2011 год вместе с пятью другими сотрудниками этого союза путем мошенничества присвоил почти 13 млн грн, которые принадлежали вкладчикам.

По данным управления, в настоящее время в рамках расследования уголовного дела задокументировано более 250 фактов совершения махинаций с деньгами вкладчиков. Уголовное дело в отношении членов группировки было возбуждено по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. На имущество фигурантов дела наложен арест.