В Москве задержали украинского журналиста

Об этом УНИАН сообщили в дежурной части отдела внутренних дел по московскому району Дорогомилово.

«Валентин Николаевич Халецкий был задержан накануне. Он находится в международном розыске. Соответствующий запрос подан управлением по борьбе с организованной преступностью по городу Киеву МВД Украины. Также имеется пакет необходимых документов и постановление суда», - сказал дежурный офицер.

При этом он отказался назвать конкретную причину, по которой журналист объявлен в розыск. Полицейский подчеркнул, что В.Халецкий задержан по инициативе украинской стороны, и российские правоохранительные органы не имеют к нему претензий. По словам правоохранителя, сейчас В.Халецкий направлен в изолятор временного содержания, где будет ожидать прибытия украинских коллег, которые будут заниматься его экстрадицией.

Как стало известно УНИАН, В.Халецкий аккредитован не менее одного года при МИД России от украинской газеты «Славянские новости». Он автор многих статей о необходимости интеграции Украины со странами постсоветского пространства. Также журналист - автор распространенной в интернете «Хартии воссоединения народа России, Украины и Белоруссии», целью которой провозглашается создание Конфедеративного межгосударственного союза трех государств.