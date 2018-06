Талибы выпустили учебник по джихаду (фото)

Боевики движения "Талибан" выпустили свой первый учебник по ведению боевых действий против войск коалиции в Афганистане, пишет The Telegraph.

По информации издания, 144-страничная инструкция, аналогичная американским и британским учебникам по военным действиям, была озаглавлена "Военные учения для подготовки моджахедов" ("Military Teachings - for the Preparation of Mujahideen"). На обложке учебника изображена эмблема в виде двух перекрещенных мечей и Корана.

Инструкция состоит из 10 глав, в которых описывается все от тактики ведения боя до организации тренировочных лагерей и основ шпионажа. В ней подробно описано приготовление взрывчатки, а также различные виды оружия, боеприпасов и коммуникационного оборудования.

Кроме того, в учебнике рассказывается, как правильно нападать на автомашины противника и где находятся уязвимые места у самолетов и бронетехники, а также как правильно взрывать мосты, железные дороги, силовые и телефонные линии. Талибы планируют в ближайшее время распространить эту книгу среди командиров движения как в Афганистане, так и в Пакистане.

Лента.ру