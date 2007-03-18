Боливия оставит “Колу” без “Коки”

Конституционная комиссия Боливии поддержала предложение ввести запрет на использование слова "кока" иностранными компаниями.

Запрет инициировали боливийские фермеры, выращивающие коку. Они настаивают на том, что растение представляет часть культурного наследия страны и заслуживает защиты подобно другим широко-известным продуктам, таким как шампанское и пармезан, названных по имени местности, в которой они производятся, сообщает Би-Би-Си.

Кока является основным ингредиентом кокаина, но боливийцы веками использовали его в качестве слабого стимулятора, снимающего приступы голода и горной болезни. Коренное население Боливии также использует листья в религиозных церемониях.

Представитель комиссии выразила недоумение в связи с тем, что Coca-Cola может продавать свои безалкогольные напитки по всему миру, в то время как в отношении Боливии действует запрет на экспорт продуктов с кокой.

Сама Coca-Cola выступила в защиту своего брэнда, который, по ее словам, защищен боливийским законодательством.

Боливия - третий в мире производитель кокаина после Колумбии и Перу. Крупнейшим рынком для наркотика являются США.