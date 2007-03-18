Боливия оставит “Колу” без “Коки”
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Конституционная комиссия Боливии поддержала предложение ввести запрет на использование слова "кока" иностранными компаниями.
Запрет инициировали боливийские фермеры, выращивающие коку. Они настаивают на том, что растение представляет часть культурного наследия страны и заслуживает защиты подобно другим широко-известным продуктам, таким как шампанское и пармезан, названных по имени местности, в которой они производятся, сообщает Би-Би-Си.
Кока является основным ингредиентом кокаина, но боливийцы веками использовали его в качестве слабого стимулятора, снимающего приступы голода и горной болезни. Коренное население Боливии также использует листья в религиозных церемониях.
Представитель комиссии выразила недоумение в связи с тем, что Coca-Cola может продавать свои безалкогольные напитки по всему миру, в то время как в отношении Боливии действует запрет на экспорт продуктов с кокой.
Сама Coca-Cola выступила в защиту своего брэнда, который, по ее словам, защищен боливийским законодательством.
Боливия - третий в мире производитель кокаина после Колумбии и Перу. Крупнейшим рынком для наркотика являются США.