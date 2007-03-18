Талибы угрожают снова захватить в заложники итальянского журналиста

Боевики движения "Талибан" в воскресенье заявили, что готовы опять захватить в заложники отпущенного сегодня итальянского журналиста, если афганские власти не удовлетворят их требование, сообщает агентство Рейтер.

Несколько часов назад, талибы заявили, что отпустили итальянского журналиста газеты "Репубблика" Даниэле МАСТРОДЖАКОМО, похищенного в Афганистане 4 марта.

МИД Италии не подтверждает эту информацию. Вместе с тем, как стало известно Рейтер, Д.МАСТРОДЖАКОМО и его афганский переводчик были переданы афганским племенным старейшинам. В каком качестве они у них находится агентство не уточняет.

Известно, что руководство "Талибан", подозревавшее Д.МАСТРОДЖАКОМО в шпионской деятельности его отпустило в обмен на освобождение из афганской тюрьмы двух представителей движения "Талибан". Но, талибы хотят, чтобы афганские власти отпустили на свободу еще одного представителя движения "Талибан".

Для освобождения Мастроджакомо и его переводчика итальянским правительством были задействованы все возможные каналы и средства.

В субботу, когда заканчивалось действие ультиматума, выдвинутого талибами, премьер-министр Италии Романо ПРОДИ и министр иностранных дел Массимо Д`АЛЕМА с самого утра находились в здании Совмина, отслеживая развитие событий минута за минутой.

Глава итальянского правительства звонил президенту Афганистана и был на постоянной связи с руководителем итальянской гуманитарной организации и выступал посредником в переговорах по освобождению журналиста.