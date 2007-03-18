Итальянского журналиста обменяли на афганских боевиков

Афганское движение "Талибан" объявило об освобождении итальянского журналиста Даниэле Мастроджакомо, похищенного около двух недель назад. Как сообщил представитель движения, репортера передали третьей стороне после того, как афганские власти отпустили двоих талибов, арестованных в 2005 году. По данным агентства Reuters, вместе с журналистом освобожден его переводчик-афганец.

Мастроджакомо работает на римскую газету La Repubblica. Один из сотрудников издания сообщил AFP, что слышал об освобождении журналиста. Заместитель главного редактора газеты не смог подтвердить, что репортер находится на свободе. В Министерстве иностранных дел Италии заявили: "Мы будем считать его свободным, когда он окажется в безопасности в руках итальянцев".

Ранее талибы выдвинули ультиматум властям Италии, потребовав освободить боевиков движения и объявить дату вывода итальянских войск из Афганистана. В противном случае боевики угрожали убить журналиста. 16 марта в прессе появились сообщения об убийстве водителя, который был захвачен вместе с репортером.

Лента.ру