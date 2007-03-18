Бортмеханик разбившегося Ту-134: Никто не хотел никого убивать...

В Самаре сегодня продолжит работу межведомственная комиссия по расследованию причин катастрофы Ту-134. Прибывший в субботу на место трагедии глава комиссии Минтранса, заместитель министра Борис Король проведет совещание, на котором будут рассматриваться вопросы о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим, о дальнейших планах ведения расследования, сообщили ИТАР- ТАСС в пресслужбе министерства.

В бортовом журнале разбившегося в Самаре в субботу Ту-134 была запись о проблемах с курсо-глиссадной системой, дающей экипажу информацию о положении машины при заходе на посадку, заявил бортмеханик самолета Александр Муратов в интервью информационному телеканалу "Вести". Авиакомпания Utair заявляет, что самолет был полностью исправен, сообщает newsru.

"Все было в штатном режиме, и никаких отказов, неисправностей на самолете не было. Единственное, ну недавно на этом самолете была запись в бортовом журнале об отказе... не отказе, а о работе курсо-глиссадной системы. То есть она работает периодически, небольшие какие-то отказы получаются", - сказал член экипажа, пострадавший при авиапроисшествии и находящийся в больнице.

"Сопоставив все эти за и против, командир выбрал, наверно, какую-то золотую середину, чтобы не верить этому отказавшему прибору", - добавил он.

В то же время Муратов выразил уверенность, что неисправность не стала непосредственной причиной трагедии, так как в самолете предусмотрено "двукратное, трехкратное дублирование всех систем".

Бортмеханик сообщил, что видимость в аэропорту была практически нулевой из-за сильного тумана. "Командир говорит, что до последнего землю не видел", - сообщил он.

По словам Муратова, в последний момент командир экипажа дал взлетный режим и пытался уйти на второй круг. "Иначе, наверно, было бы еще хуже", - сказал он.

В субботу утром самолет, выполнявший рейс номер 471 по маршруту Сургут-Самара-Белгород, приземлился за 400 метров до начала взлетно-посадочной полосы самарского аэропорта Курумоч, задел крылом землю и развалился на части. По последним данным, шесть человек погибли. В больницы были доставлены 21 пассажир из пятидесяти, а также четверо членов экипажа из семи.

В авиакомпании Utair, которой принадлежит разбившийся самолет, назвали причиной катастрофы погодные условия. "Руководство (компании) склоняется к тому, что происшествие произошло по причине сложнейших метеорологических условий - был сильный туман", - сказал начальник службы по связям с общественностью Utair Юрий Мушихин.

По его словам, экипаж самолета был опытным и квалифицированным, а самолет был полностью исправен.

Источник в министерстве транспорта России сказал РИА "Новости", что находящийся в эксплуатации парк самых массовых отечественных самолетов Ту-134 устарел не только морально, но и физически - они отлетали предельные сроки своей эксплуатации.

В феврале этого года министр транспорта РФ Игорь Левитин сообщил, что Ту-134, а также Ту-154 в течение пяти лет будут выведены из парка пассажирских авиакомпаний.

Бортмеханик Муратов считает Ту-134 надежной машиной. "Я не могу сказать, что это рухлядь. Вообще на самолет Ту-134, я так полагаю, так говорить очень кощунственно. Самолет летает более 20 лет. И это очень надежно. Естественно, имеет свои какие-то недостатки, как большой шум или повышенный расход топлива. В большинстве своем очень надежный самолет, очень хороший", - сказал член экипажа.

Ту-134 - пассажирский самолет, предназначенный для авиалиний протяженностью до трех тысяч километров, вместимость - до 76 пассажиров. Первый серийный вариант поступил в эксплуатацию в 1967 году.

Трагедия в самарском аэропорту стала продолжением целой серии происшествий с самолетами этого класса за последние годы.

"Я никак не мог ожидать, что такое может случиться, - говорит Муратов. - Я приношу извинения, свои извинения... родственникам погибших. Пусть поверят, что мы пытались сделать все возможное. Никто не хотел никого убивать..."