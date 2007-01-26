Память о Холокосте имеет решающее значение для предотвращения геноцида

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН приветствует принятие консенсусом резолюции ООН по Холокосту в пятницу, сообщил его пресс-офис в штаб-кварите ООН.

"Генсек ООН вновь выразил свою приверженность полному неприятию отрицания исторических фактов, таких как Холокост. Он выразил надежду, что эти фундаментальные приниципы (принятой резолюции) будут соблюдаться как на словах, так и на деле", - говорится в сообщении.

В резолюции подчеркивается, что память о Холокосте имеет решающее значение для предотвращения будущих актов геноцида, а любые попытки поставить под сомнение реальность этого неоспоримого и ужасного трагического события повышают риск его повторения.

Делегация США заявила, что поводом для подобной резолюции ООН послужила инициатива Ирана, организовавшего конференцию, посвященную переоценке природы и масштабов уничтожений людей в фашистских лагерях, а также высказывания президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, в которых он поставил под сомнение реальность Холокоста. Сегодня Иран оказался единственной страной ООН, выступившей против резолюции, мотивировав это тем, что инициаторы злоупотребляют трибуной ООН в личных политических целях и в интересах Израиля.

"Генеральная Ассамблея безоговорочно осуждает любое отрицание Холокоста. Она настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое отрицание Холокоста будь то полное или частичное как исторического события или любые действия в этих целях", - говорится в резолюции.

В понедельник в штаб-квартире ООН продолжатся мемориальные мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, приуроченному к особождению Советской армией 27 января 1945 года узников нацистского лагеря Освенцим.