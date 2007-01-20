13 человек погибли в катастрофе американского вертолета в Ираке

К северо-востоку от Багдада в субботу разбился американский военный вертолет, сообщают западные информационные агентства со ссылкой на заявление американского военного командования.

По имеющимся данным, все 13 человек - члены экипажа и пассажиры, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Начато расследование причин катастрофы.