Российские олигархи бойкотируют курорт Куршевель

Французы, похоже, забыли кардинальный урок своей истории: провоцировать русских себе дороже, пишет Daily Telegraph.

Обидевшись на арест олигарха Михаила Прохорова, произведенный на прошлой неделе в Куршевеле в ходе расследования сети организованной преступности, связанной с проституцией, российские богачи бойкотируют эксклюзивный курорт в знак протеста против поведения властей.

Жители Рублевки, самого богатого района Москвы, объявили об этом в письме в российские СМИ. В результате отменено около 90% предварительного бронирования на мартовские каникулы, заявили жители.

Воздействие на горнолыжную жизнь Куршевеля будет огромным. Дерзкие траты русских клиентов Куршевеля преобразили курорт. Вечеринки олигархов Романа Абрамовича и Владимира Потанина вошли в легенды по причине своей экстравагантности.

Хотя Прохорова, занимающего 89-е место в списке самых богатых людей мира, через четыре дня освободили, не предъявив обвинений, многие россияне сказали, что их недовольство снобистским отношением французов к тому, что они считают грубостью русских, растет. Впрочем, убытки Куршевеля могут обернуться прибылью Аспена. Представители российской элиты теперь планируют проводить каникулы на эксклюзивном курорте в Колорадо, где они смогут свести знакомство с некоторыми из крупнейших звезд Голливуда.

Inopressa