Хиллари Клинтон будет баллотироваться на пост президента США

Американский сенатор от демократической партии Хиллари КЛИНТОН, супруга экс-президента США Билла КЛИНТОНА, намерена участвовать в президентской гонке 2008 года. Она становится первой в истории США бывшей первой леди страны, которая пытается занять Белый дом, передает РИА «Новости».

«Сегодня я объявляю о том, что сформирую комитет для рассмотрения возможности выдвижения своей кандидатуры в президенты США», - говорится в заявлении Х.КЛИНТОН, опубликованном в субботу на ее интернет-сайте.

«Я никогда не боялась выступать в защиту того, во что верю, и не боялась противостоять республиканской (предвыборной) машине. После того, как против меня в Нью-Йорке на выборах было потрачено почти 70 миллионов долларов, и после того, как я дважды выиграла выборы с большим отрывом, я могу сказать, что знаю, как рассуждают вашингтонские республиканцы, как они действуют, и знаю, как их победить», - провозгласила Х.КЛИНТОН.

Сформирование комитета для рассмотрения возможности выдвижения своей кандидатуры в президенты США позволит сенатору начать официально собирать предвыборные пожертвования.

Обычно вслед за этим практически сразу следует формирование предвыборного штаба.

По данным опросов, Х.КЛИНТОН устойчиво остается лидирующим кандидатом в президенты США среди демократов.