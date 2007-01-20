Открылась первая официальная аптека, продающая наркотики

В нидерландском городе Гронинген открылась первая официальная аптека, продающая легкие наркотики из конопли, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на голландское радио.

Предъявив рецепт, там можно приобрести наркотик по цене, ниже, чем в других аптеках и даже ниже, чем в кофи-шопах, где легкие наркотики продаются всем желающим.

Аптека открылась по инициативе бывшего члена городского муниципалитета Флер ВАУДСТРЫ и союзом пациентов Ассоциации марихуана для медицинских целей. Конопля для продажи в аптеке выращивается гронингенской фирмой "Бедрокан" и поставляется Бюро "Медицинская марихуана" министерства здравоохранения Нидерландов.

В Нидерландах около 15 тысяч больных СПИДом, раком и другими болезнями, которым требуются наркотики, прежде всего, как болеутоляющее средство. С 2003 года наркотики для этой цели в Голландии можно получить по рецепту. Но большинство страховых компаний не возмещает расходы на приобретение наркотиков в качестве лекарства. Поэтому больные часто покупали нужное им средство в кофи-шопах, где наркотики часто бывают загрязнены пестицидами, песком и мелкими частицами металлов.

Гронингенская аптека может поставлять наркотики из конопли по рецепту по всей территории Нидерландов. Она находится под контролем официальной инстанции - Инспекции по здравоохранению.