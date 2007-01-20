Президент Венесуэлы: Фидель Кастро борется за свою жизнь
13:40, 20 января 2007Мир
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Чавес признал, что положение серьезное
Кубинский лидер Фидель Кастро, который уже несколько месяцев тяжело болен, борется за свою жизнь, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес.Выступая в ходе визита в Бразилию Чавес сообщил, что несколько дней назад разговаривал с Кастро по телефону.Чавес выразил надежду, что Кастро поправится, но признал, что положение серьезное.
Кастро не появлялся на публике с июля. Чем именно он болен, не сообщается.
Радио "Свобода"
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