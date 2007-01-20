Березовский потребовал обыскать российских следователей

Борис Березовский пообещал дать показания российским следователям по делу бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне от отравления радиоактивным веществом полоний-210, если британская полиция обыщет следователей перед допросом, сообщается на сайте газеты The Boston Globe.

"Я готов ответить на любые вопросы при выполнении двух условий: это не должно происходить в российском посольстве, а Скотланд-Ярд должен проверить этих людей на наличие огнестрельного оружия и яда", - заявил Березовский в интервью агентству AP.

В рамках расследования дела Литвиненко Генпрокуратура России планирует направить в Лондон следственную группу, которая допросит свидетелей, в том числе Березовского. Свидетели опасаются, что будут похищены или убиты сотрудниками российских спецслужб под прикрытием следственной группы.

Ранее газета Sunday Telegraph со ссылкой на анонимного высокопоставленного офицера из британского отдела по борьбе с терроризмом сообщила, что свидетелей по делу Литвиненко в случае необходимости будут охранять сотрудники специального подразделения, которое обеспечивает безопасность премьер-министра Великобритании, членов правительства и других высокопоставленных лиц. По словам источника газеты, британские власти готовы оказать самое широкое содействие - от советов по обеспечению личной безопасности до предоставления вооруженной охраны.

Александр Литвиненко, получивший несколько лет назад британское гражданство, скончался 23 ноября 2006 года. Расследованием обстоятельств его смерти занимаются российские и британские правоохранительные органы. Британские следователи уже приезжали в Москву в ходе расследования и намерены повторить свой визит. 17 января газета The Times сообщила, что генпрокурор России Юрий Чайка потребовал обеспечить встречу российских следователей со свидетелями в Лондоне, прежде чем британские следователи вернутся в Москву.

Лента.ру