"My niggas in Paris": Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера Ульяну Сергеенко в расизме

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл обвинила Сергеенко в расизме и призвала бойкотировать ее модное шоу в рамках Недели моды в Париже.

Как сообщает Telegram-канал Super, оказалось, что Ульяна отправила своей подруге Мирославе Думе приглашение на показ, на конверте которого написала "To my niggas in Paris".

Мирослава опубликовала фото приглашения в Instagram, после чего его увидела Наоми.

"Серьезно? Зачем такое писать и публиковать? Вы все еще собираетесь на ее шоу?" — написала разгневанная Кэмпбелл.

Читайте такжеТрамп считает себя "наименее расистской личностью"

Отмечается, что показ Ульяны Сергеенко в Париже проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Однако в министерстве культуры конфликту между Ульяной Сергеенко и Наоми Кэмпбел значения не придали.

"У нас много разных дел", — ответили в пресс-службе.

Сама Сергиенко уже извинилась и заявила что никого не хотела обидеть подобными высказываниями.

Ранее ранее шведского ретейлера H&M обвинили в расизме из-за рекламы детской коллекции одежды.