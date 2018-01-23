"My niggas in Paris": Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера Ульяну Сергеенко в расизме

15:50, 23 января 2018
Мир
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Все дело в злополучном конверте с приглашением, которое Ульяна отправила своей подруге Мирославе Думе.

Наоми Кэмпбелл / REUTERS

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл обвинила Сергеенко в расизме и призвала бойкотировать ее модное шоу в рамках Недели моды в Париже.

Как сообщает Telegram-канал Super, оказалось, что Ульяна отправила своей подруге Мирославе Думе приглашение на показ, на конверте которого написала "To my niggas in Paris".

t.me/SuperRu

Мирослава опубликовала фото приглашения в Instagram, после чего его увидела Наоми.

"Серьезно? Зачем такое писать и публиковать? Вы все еще собираетесь на ее шоу?" — написала разгневанная Кэмпбелл.

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Отмечается, что показ Ульяны Сергеенко в Париже проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Однако в министерстве культуры конфликту между Ульяной Сергеенко и Наоми Кэмпбел значения не придали.

"У нас много разных дел", — ответили в пресс-службе.

Сама Сергиенко уже извинилась и заявила что никого не хотела обидеть подобными высказываниями. 

Ранее ранее шведского ретейлера H&M обвинили в расизме из-за рекламы детской коллекции одежды.

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