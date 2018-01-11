"Самая крутая обезьянка": мама темнокожего мальчика из расистской рекламы H&M прокомментировала скандал

Мать 5-летнего мальчика-модели из рекламы H&M, который одел для кампейн худи с надписью "Лучшая обезьянка в джунглях", Терри Манго, отреагировала на разразившийся скандал, . По ее мнению, обвинение ритейлера одежды в расизме является "ненужным". Об этом пишут на The Daily Mail.

Женщина из Стокгольма, Швеция, решила написать о своей позиции в комментариях в Facebook, где призвала выдающихся знаменитостей прекратить обвинять бренд одежды.

По ее словам, Терри не поняла возмущение, которое спровоцировало реклама.

"Я мама, и это одна модель одежды из сотен других, в которых позировал мой сын. Эта проблема не нужна. Достаточно выть как волк об этом все время. Переборите это", – отметила Терри Манго в одном из постов компании, который впоследствии был удален.

В другом сообщении она добавила: "Это мой сын ... Он принимал участие во всех фотосъемках одежды и эта была не исключением. Но каждый имеет право на свое мнение об этом".

В ответ на высказывание одного из пользователей Facebook, который спросил о ее позиции, Манго подытожила, что это "не её образ мышления", хотя "каждый имеет право на свое мнение".

К слову, на скандал одним из первых отреагировал известный канадский рэпер The Weeknd, который официально заявил, что после этой рекламы отказывается сотрудничать с компанией H&M.