Молдова отозвала своего посла из Москвы из-за "преследования и запугивания" властью РФ

Министерство иностранных дел и европейский интеграции Молдовы отозвал из России своего посла Андрея Негуцу.

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В понедельник, 18 декабря, пресс-служба МИД Молдовы сообщила, что Негуца вызван в Кишинев для консультаций на неопределенный срок, передает DW.com.

Отзыв посла обусловлен увеличением случаев "преследования и запугивания" властью России молдавских официальных лиц и политиков, а также отсутствием реакции Москвы на обращение властей Молдовы по этому поводу, объяснили в молдавском МИД.

Во время консультаций с Негуцей планируется рассмотреть пути исправления ситуации, чтобы в будущем избегать осложнений двусторонних отношений, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Двусторонние отношения должны основываться на дружбе, доверии и взаимоуважении", - говорится в сообщении.

Тем временем президент Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в социальной сети Facebook, что возмущен решением МИД. Оно "означает снижение на неопределенный срок уровня дипломатических отношений с нашим главным стратегическим партнером - Российской Федерацией", - считает Додон.

Отзыв посла молдавский президент назвал "очередной провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнерства" между Кишиневом и Москвой. Он отметил, что не намерен отменять запланированный на ближайшее время визит в Москву, где Додон должен встретиться с Владимиром Путиным.