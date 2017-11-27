Додон считает, что у Молдавии нет шансов вступить в ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что у страны нет шансов на вступление в Европейский Союз. Об этом говорится в официальном заявлении президента по итогам саммита "Восточного партнерства".

"Саммит "Восточного партнерства" подтвердил, что Евросоюз отложил досье Республики Молдова в долгий ящик. Разочарование европейцев Кишиневом давно стало хроническим, а шансы Молдавии на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия практически равны нулю. Таким образом, подтверждается, что наши проевропейские власти до сих пор продвигают геополитику иллюзий", - говорится в заявлении Додона, передает 112.ua.

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Он также выразил уверенность в том, что при "отсутствии перспектив вступления" Кишинев с антироссийской политикой пытается создать "благоприятный идеологический фон внутри страны".

"В последние годы граждане Молдавии подверглись массивной манипулятивной кампании, целью которой было и остается доказать, что вступление в ЕС - задача не только выполнима, но и произойдет в скором времени. И все эти манипуляции происходили и происходят на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а также четких и недвусмысленных заявлений Брюсселя о том, что ЕС не намерен расширяться", - добавил Додон.

Напомним, что ранее Додон заявил о том, что непризнанная республика Приднестровье не может войти в состав России, а должна определиться между Украиной и Молдавией.