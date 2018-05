На концерте в Австралии Пол Маккартни помог мужчине сделать предложение возлюбленной (видео)

Легендарный фронтмен легендарной группы The Beatles Пол Маккартни сыграл концерт в Австралии в рамках мирового тура One On One World Tour. Но этот концерт запомнится не только знаменитыми хитами, а чувственным признанием одного из поклонников.

Во время концерта Пол Маккартни заметил, что среди фанатов появился большой плакат с надписью "Могу ли я сделать предложение своей возлюбленной со сцены?". Пол спросил, действительно ли намерения мужчины серьезные и имеет ли он с собой кольцо. Когда услышал утвердите услышал утвердительные ответы, то пригласил его на сцену.

"Мы встретились десять лет назад в туре Contiki в Англии. Я не фанат The Beatles, но Сам слушает их постоянно. Я сразу понял, где нужно делать ей предложение", – поделился историей любви мужчина.

После того, как девушка расчувствовалась и ответила "Да", сэр Пол поздравил новоиспеченную пару.