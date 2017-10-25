Новые подробности Смоленской катастрофы: Россия убрала часть записи о взрыве на борту Ту-154 (видео)

Из расшифровки бортовых самописцев самолета Качиньского по просьбе россиян вырезали момент, который может свидетельствовать о взрыве на борту Ту-154 еще до удара о землю, пишут польские СМИ.

Варшава в прошлом году возобновила расследование катастрофы, и одной из версий трагедии под Смоленском называют именно взрыв, который произошел до того, как самолет с правительственной делегацией, включительно с президентом страны, упал на землю.

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По информации журналистов, предыдущая польская комиссия по просьбе россиян удалила из отчета данные о резком выделении тепла, которое зафиксировали перед аварией.

"Собственно, этот 4,5-секундный фрагмент с резким ростом температуры, который был удален по инициативе России, найдено в материалах польской комиссии по расследованию авиакатастрофы", - говорится в сообщении Onet.pl со ссылкой на Gazeta Polska.

Ранее министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Лех Качиньский.

"Момент взрыва был идентифицирован - мы нашли его в записи одного из самописцев. Мы занимаемся сейчас его анализом и исключением всех других интерпретаций этой электронной записи", - добавил Мацеревич.