Россия пыталась использовать покемонов для разжигания вражды в США, журналисты узнали детали "игры" Кремля

Организаторы «связанной с Россией» кампании в социальных сетях под названием Do not Shoot Us пытались «сеять разлад среди американцев, используя расовую напряженность» с помощью игры Pokemon Go. Об этом со ссылкой на собственное расследование сообщает CNN.

Целью кампании под названием Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас") было посеять расовую вражду. Управлялась кампания, по предварительным данным, связанной с Кремлем "фермой троллей", известной как "Агентство интернет-исследований".

В июле 2016 года учетная запись службы микроблогов Tumblr, связанная с кампанией Don't Shoot Us, объявила конкурс, поощряющий читателей играть в Pokémon Go. Игрокам предлагалось искать покемонов рядом с местами, где произошли предполагаемые случаи жестокости полиции, относящиеся к расистским проявлениям.

Пользователям было поручено дать покемонам имена, соответствующие именам жертв. В частности, одного из покемонов назвали "Эрик Гарнер" по имени афроамериканца, задушенного в 2014 году офицером полиции Нью-Йорка.

Победителям игры обещали подарочные карты американской компании Amazon. CNN не обнаружила доказательств того, что обещание было выполнено.

Известно, что злоумышленники использовали продукты и символику Pokemon Go без ведома собственников игры.