"Покемон из России" взломал сайт Ассоциации адвокатов Украины (фото)
Сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) подвергся хакерской атаке и временно не работает по техническим причинам.
Об этом НААУ сообщила на своей странице в Facebook.
"ЕРАУ работает, другие разделы сайта заблокированы для пользователей. Сейчас мы пытаемся установить причины, оценить масштаб созданной проблемы и помешать взлому", - говорится в сообщении.
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Поэтому в Ассоциации попросили пользоваться Facebook-страницей для получения информации о деятельности.
В свою очередь пресс-секретарь НААУ Дарья Глущенко заявила, что Ассоциация, согласно закону, ведет Единый реестр адвокатов Украины, который содержит данные о 34 101 адвоката, передает "Украинская правда".
Также она показала скриншот сообщения, которое некоторое время висело на сайте – на нем сообщалось, что ресурс взломан "Покемоном из России".