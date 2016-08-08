"Покемон из России" взломал сайт Ассоциации адвокатов Украины (фото)

17:10, 08 августа 2016
Наука и IT
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Сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) подвергся хакерской атаке и временно не работает по техническим причинам.

boingboing.net

Об этом НААУ сообщила на своей странице в Facebook.

"ЕРАУ работает, другие разделы сайта заблокированы для пользователей. Сейчас мы пытаемся установить причины, оценить масштаб созданной проблемы и помешать взлому", - говорится в сообщении.

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Поэтому в Ассоциации попросили пользоваться Facebook-страницей для получения информации о деятельности.

В свою очередь пресс-секретарь НААУ Дарья Глущенко заявила, что Ассоциация, согласно закону, ведет Единый реестр адвокатов Украины, который содержит данные о 34 101 адвоката, передает "Украинская правда".

Также она показала скриншот сообщения, которое некоторое время висело на сайте – на нем сообщалось, что ресурс взломан "Покемоном из России".

Фото УП

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