Как вспышка свиного гриппа влияет на цену нефти

Котировки фьючерсов на сырую нефть на торгах во вторник снизились. Падению спроса на нефть, и без того ослабленного мировым экономическим кризисом, способствовала вспышка свиного гриппа, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 22 цента, или на 0,4%, - до 49,92 долл. за баррель.

Котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures снизились на 33 цента, или на 0,7%, - до 49,99 долл. за баррель.

Вирус свиного гриппа продолжил распространяться по планете, и во вторник первые случаи заболевания были зарегистрированы в Израиле и Новой Зеландии. Пока о смертях, вызванных новым штаммом гриппа, сообщили только в Мексике, где, как предполагается, и появился этот вирус. Глобальная пандемия этого заболевания в случае возникновения может привести к значительному снижению туристических потоков и экономической активности.

Цены на нефть, тем не менее, снизились всего на 3% с тех пор, как в выходные здравоохранительные ведомства по всему миру повысили уровень угрозы пандемии свиного гриппа. Небольшое снижение цен на золото участники рынка объяснили неопределенностью относительно того, чем закончится ситуация со свиным гриппом.

Более того, как только котировки фьючерсов на нефть заметно превышают уровень 50 долл. за баррель, за этим следует ощутимое снижение, поскольку инвесторы ждут однозначного сигнала, который указал бы на то, как долго еще продлится спад в ведущих экономиках. Одним из потенциальных индикаторов могут стать результаты проводимых правительством США стресс-тестов крупнейших банков. Эти тесты были разработаны для того, чтобы определить степень готовности банков перенести новые убытки. В правительстве заявили, что результаты будут обнародованы на следующей неделе, однако, согласно изданию Wall Street Journal, регулирующие органы уже сообщили о том, что банкам Bank of America Corp. и Citigroup Inc. необходимо привлечь больше капитала.

Сообщается также, что в результате экономического спада в мире уже образовался излишек запасов сырой нефти. По этой причине может оказаться недостаточно оценить влияние вспышки свиного гриппа на рынок. Международное энергетическое агентство и другие ведущие организации, занимающиеся прогнозами, почти каждый месяц понижают свои оценки перспектив спроса на нефть в 2009 году, а Организации стран-экспортеров нефти пришлось сократить нефтедобычу в соответствии со снижением спроса.

В среду последние данные по запасам нефти обнародует Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США. Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, в среднем прогнозируют, что запасы нефти за неделю 18-24 апреля выросли на 2,1 млн. баррелей. Запасы нефти в США уже находятся на самом высоком уровне с сентября 1990 года.

Запасы бензина, как ожидается, снизились на 300 000 баррелей, тогда как запасы дистиллятов, в том числе, топочного мазута и дизельного топлива, увеличились на 700 000 баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, согласно прогнозу, вырос на 0,1 процентного пункта до 83,5%.

Американский институт нефти сообщил о том, что за неделю 18-24 апреля запасы нефти увеличились на 4,6 млн. баррелей. Помимо роста запасов нефти, в институте также сообщили о росте запасов бензина на 2,6 млн. баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 1,6 млн. баррелей.

После выхода этого отчета цены на нефть упали до 49,30 долл. за баррель.

Котировки майских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 55 пунктов, или на 0,4%, - до 1,3977 долл. за галлон. Котировки майских фьючерсов на топочный мазут закрылись падением на 62 пункта, или на 0,5%, - до 1,3167 долл. за галлон.