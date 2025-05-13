когда в этой крепости размещались войска Александра Македонского.

В пустыне Синай археологи обнаружили древнеегипетскую военную крепость в районе Телль-Абу-Саифи. Исследования ведутся на укреплениях времён Птолемеев, пишет Interesting Engineering.

Как сообщается, Телль-Абу-Саифи был ключевой оборонительной точкой на восточной границе Египта и служил стратегическим военным и промышленным узлом. Археологи нашли части массивных укреплений, жилые казармы, остатки верфей и защитный ров глубиной более двух метров. Также был обнаружен участок мощёной римской дороги длиной более 800 метров, соединявший восточные ворота крепости с её центром.

Одной из важных находок стало наличие четырёх больших известковых печей.

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Согласно заявлениям египетских властей, открытие помогает точнее представить систему обороны восточных рубежей Древнего Египта и подчёркивает важность Телль-Абу-Саифи в разные исторические эпохи - от времён Птолемея I (305 г. до н.э.) до арабского завоевания Египта. Как сообщается, сам александр Македонский командовал военными силами, размещенными в этом стратегическом месте.

В Египте нашли древний город-призрак времён Тутанхамона

Напомним, ранее сообщалось о еще одной важной находке в Египте. Ученым удалось обнаружить масштабное поселение времен Тутанхамона, которым, возможно, пользовались военные.

На месте раскопок обнаружили целую улицу, оборудованную дренажной системой. Одной из главных находок стал кувшин с именем Меритатон, которая считается сестрой Тутанхамона.

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