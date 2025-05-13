Ожидается, что американский лидер посетит культурные и деловые встречи в стране.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд во вторник, открыв свой первый крупный зарубежный визит второго президентского срока. Его встретил кронпринц Мухаммед бин Салман. Самолет Air Force One сопровождали саудовские истребители F-15, пишет CNN.

В программе - встречи с лидерами, презентация делегаций, бизнес-форум, подписание соглашений с Королевским двором, обед с топ-менеджерами, выступление на американо-саудовском инвестиционном форуме, а также визиты к объектам ЮНЕСКО в Дирье и Ат-Тураифе.

На форуме ожидается присутствие генерального директора X Илона Маска, который прибыл отдельно. Среди других спикеров - глава BlackRock Ларри Финк и CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

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По словам аналитика Bloomberg Economics Дины Эсфандиари, Саудовская Аравия стремится использовать этот визит для демонстрации стабильности, открытости к инвестициям и новой политики без конфликтов в регионе. Эр-Рияд также надеется определить границы американской роли на Ближнем Востоке.

На этой неделе Трамп также посетит Катар и ОАЭ. Это напоминает его первый международный тур в 2017 году, который также начался с Эр-Рияда.

Другие визиты Трампа

Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Украинский лидер Владимир Зеленский прямо сказал, что поедет в Стамбул 15 мая и будет ждать там Путина лично.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Турцию. На возможность приобщения к переговорам главы Белого дома уже отреагировал Зеленский. Он отметил, что "все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с Украиной".

В то же время аналитики ISW указывают, что в России уже готовят почву для того, чтобы оправдать неявку Путина на переговоры.

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