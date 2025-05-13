По его словам, неровные поверхности, скорее всего, намекают на то, что автомобиль попал в какую-то аварию, при этом особое внимание необходимо уделить двум областям.

Ведущий автомеханик озвучил один важный признак того, что подержанные автомобили могли попасть в аварию. Об этом пишет Daily Express.

Крис Джевонс, представитель JTAPE, призвал участников дорожного движения обращать внимание на неровные зазоры панелей по всему кузову автомобиля. Он предупредил, что "все должно быть аккуратно и симметрично", а любые зазоры должны быть серьезным "красным флагом".

По его словам, неровные поверхности, скорее всего, намекают на то, что автомобиль попал в какую-то аварию, при этом особое внимание необходимо уделить двум областям. Передний и задний бамперы наиболее подвержены авариям, и именно там любые повреждения, скорее всего, будут более заметны.

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"Далее внимательно проверьте зазоры панелей. Автомобили заводского изготовления имеют постоянные и ровные зазоры между дверями, капотом и багажником; все должно быть выровнено аккуратно и симметрично. Если вы заметили какие-либо зазоры, которые кажутся нецентральными, неровными или большими, чем обычно, особенно вокруг передней или задней части, это может быть признаком того, что автомобиль попал в аварию и, возможно, не был идеально выровнен во время ремонта", - объяснил Крис.

Он посоветовал уделять особое внимание областям, где панели соединяются под острыми углами, так как несоосность там может указывать на то, что рама или конструкция автомобиля были повреждены и плохо исправлены.

По его словам, другие несоответствия вокруг кузова также являются явным признаком того, что у автомобилей может быть скрытое прошлое. Это могут быть признаки ржавчины, повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля или даже признаки сварки на кузове. Крис добавил:

"Если вы можете залезть под автомобиль, внимательно осмотрите днище на предмет наличия следов сварки, свежего грунтовочного покрытия или неровных поверхностей, особенно вокруг шасси и точек крепления подвески. Следы сварки или новые металлические заплатки указывают на структурный ремонт, часто после предыдущей аварии".

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Великолепный Lamborghini Miura P400 SV 1971 года, культовый классический спорткар, будет выставлен на аукцион в конце этого месяца. Эксперты аукциона RM Sotheby's утверждают, что выставленная на продажу модель является "одной из лучших из 150 завершенных моделей Miura P400 SV".

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