Леонардо Ди Каприо впервые собрался жениться

Эта новость повергла в шок весь Голливуд.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо собрался жениться. Об этом сообщает источник издания Heat World. По словам инсайдера, вскоре актер может связать себя узами брака с 26-летней моделью Витторией Черетти.

Известно, что Лео обожает статус холостяка. Он никогда не заявлял о своем намерении распрощаться с ним. Однако, как говорит источник, сейчас у актера есть серьезные планы на семейную жизнь.

"Леонардо Ди Каприо становится невероятно серьезным с моделью Витторией Черетти, и друзья предсказывают скорую помолвку. Для него очень важно, наконец, увидеть Витторию в качестве невесты. Лео не хочет оказаться старым холостяком, и именно туда он и отправится, если не предпримет никаких мер в ближайшее время. Лео много думал о женитьбе на Виттории и хотел бы сделать это как можно скорее", - сообщил источник издания.

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Инсайдер добавил, что Черетти буквально сразу сказала, что ее финальная точка - это брак, и ждать предложения много лет она не намерена.

"И впервые Лео сказал, что он тоже стремится к этому. Это стало большим шоком для людей, потому что он всегда уклонялся от подобных обещаний", - добавил источник.

Известно, что ранее Леонардо Ди Каприо встречался с моделью Victoria's Secret Бриджит Холл, с моделью Наоми Кэмпбелл, Хелен Кристенсен, Евой Герциговой, Блейк Лайвли, Мирандой Керр, Рианной и Джиджи Хадид.

Также он строил отношения с Камиллой Морроне и Жизель Бундхен. Однако все эти союзы распались.

Напомним, ранее в сеть "слили" фото Леонардо Ди Каприо с бабушкой-россиянкой.

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