Метинвест Ахметова нарастил производство стали, несмотря на остановку шахты в Покровске, - отчет

Производство угольного концентрата упало на 52% - ведь, начиная с 2025 года, уголь компания добывает исключительно на предприятии United Coal Company в США.

Группа "Метинвест" по итогам 1 квартала увеличила производство стали на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 488 тыс. т. Выплавка чугуна за этот период выросла на 8% г./г. Таким образом, несмотря на вызовы военного времени и остановку Покровской угольной группы, компания продолжает работать на высоком уровне, обеспечивая стабильность в регионах присутствия, и поступления в бюджеты всех уровней Украины. Об этом говорится в официальном отчете компании.

Так, производство угольного концентрата упало на 52% - ведь, начиная с 2025 года, уголь компания добывает исключительно на предприятии United Coal Company в США. Также на 21% г/г упала добыча руды. Зато общий объем проката вырос на 41% г/г, до 597 тыс т.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.

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Напомним, в начале апреля компания наладила доставку на свои украинские предприятия коксующегося угля с собственного предприятия в США, которое работает в Аппалачском угольном бассейне: ежемесячно Метинвест получает корабль с 80 тыс. тонн угля на борту. Он помогает поддерживать производство стали, и обеспечивает работой десятки тысяч сотрудников, железную дорогу, и налоговые поступления в бюджет.