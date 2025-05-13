На прошлой неделе спрос на валюту среди украинцев оставался стабильным.

Гривня в ближайшее время может укрепиться. Это произойдет из-за приближения налогового периода, когда компании будут больше продавать иностранную валюту.

Об этом говорится в переданном УНИАН обзоре валютного рынка от директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

По ее словам, на прошлой неделе спрос на валюту среди украинцев оставался стабильным, поэтому курсы покупки и продажи доллара почти не менялись. Выгоднее всего покупать валюту было в среду, когда курс был в пределах 41,20-41,80 грн за доллар.

Видео дня

Также банкир рассказала, что Национальный банк ослабил немало ограничений, которые действовали для бизнеса с начала войны.

"Теперь компаниям проще возвращать иностранные кредиты, осуществлять валютные операции, финансировать представительства за рубежом и пользоваться корпоративными карточками за пределами Украины. В то же время НБУ продолжает бороться с подозрительными операциями. В частности, теперь лимит в 500 тысяч гривень в месяц на расчеты карточками за рубежом распространяется на больше типов платежей", - сказала Золотько.

Эксперт отметила, что на мировых рынках евро немного подешевел, поэтому украинские экспортеры активнее делали на него заявки, ведь многие импортные операции сейчас привязаны именно к евро.

"Нацбанк также сообщил хорошие новости: валютные резервы страны выросли на 10,2% и достигли 46,7 миллиарда долларов благодаря международной помощи. При этом продажа валюты на межбанке в апреле уменьшилась, а экспортные компании стали продавать больше валюты, что позволило немного пополнить резервы", - добавила Золотько.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 13 мая снизился на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро упал сразу на 50 копеек и составляет 46,70 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,47 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро составляет 46,60 грн/евро, а курс продажи - 46,33 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: