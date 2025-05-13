Стоимость оформления загранпаспорта отличается от места и сроков получения документа.

Загранпаспорт – это важный документ в современном мире: даже если прямо сейчас вы не планируете или не имеете возможности путешествовать за границу, будет совершенно не лишним иметь его под рукой на всякий случай.

УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, как получить загранпаспорт в Украине и где лучше всего это сделать.

Срок действия украинского загранпаспорта

Итак, паспорт гражданина Украины для выезда заграницу действует в течение 10 лет, если речь идет о лицах старше 16-ти лет, а вот детям младше этого возраста документ нужно переоформлять каждые четыре года.

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Мы рекомендуем подаваться на переоформление загранпаспорта примерно за полгода до окончания срока годности предыдущего документа. Во-первых, хотя сейчас и нет задержек с выдачей нового загранпаспорта, как это было в периоды массового ажиотажа на старте безвиза или после начала полномасштабной войны, от форс-мажоров никто не застрахован.

Во-вторых, стоит учесть, что по факту въезжать в другие страны с паспортом, срок годности которого истекает, запрещено. Например, в страны ЕС можно въезжать только по документу, срок действия которого заканчивается не ранее чем за три месяца до даты возвращения в Украину. Между тем, для Египта срок действия загранпаспорта должен быть не менее шести месяцев до даты въезда в страну, а для Турции – не менее 150 дней.

Где лучше получать загранпаспорт в Украине

На территории Украины заявление на оформление загранпаспорта можно подать в территориальном органе/подразделении Государственной миграционной службы (ГМС), в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или центре обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ". Но как же выбрать, куда именно подаваться, учитывая такое количество вариантов? Ведь только в Киеве доступны примерно по десятку филиалов каждого из них.

В прошлый раз автор этого материала получал загранпаспорт через ГП "Документ" в 2015 году. Тогда офисов у них было немного, но в отличие от жутких паспортных столов они работали до вечера и имели современные офисы. Впрочем, поскольку на сегодняшний день разница в стоимости оформления этого документа через ГМС/ЦНАП или ГП "Документ" существенно отличается, на этот раз я решила воспользоваться другим, более демократичным вариантом.

Сколько стоит оформление загранпаспорта в Украине

Если получать паспорт гражданина Украины для выезда за границу в ГМС или ЦПАУ, то расценки будут следующие:

1042 гривны в течение 20 рабочих дней;

1682 гривны в течение 7 рабочих дней или в течение 3 рабочих дней в определенных законодательством срочных случаях.

Стоимость получения загранпаспорта в ГП "Документ":

1692 гривны в течение 20 рабочих дней;

2332 гривны в течение 7 рабочих дней.

Личный опыт получения загранпаспорта через ГМС Украины

Выбирая между отделами ГМС и ЦПАУ, я отталкивалась от близости расположения к дому/работе. Поскольку до ближайших отделов обоих учреждений в своем районе проживания мне нужно было добираться транспортом, я остановилась на отделе ГМС возле своего рабочего офиса, откуда пешком идти всего 5 минут.

Это критически важно не только в плане экономии времени на дорогу, но и с учетом того, что во время воздушных тревог государственные учреждения не работают – соответственно, будет очень обидно приехать в центр и не иметь возможности туда попасть. Когда же центр расположен совсем рядом, туда можно подбежать в любой момент.

Теоретически записаться в очередь на оформление документа можно на месте, но для надежности лучше сделать это заранее онлайн на сайте ГМС, потому что не факт, что будет свободное время для записи по прибытию в отдел. Например, я не увидела свободных слотов в своем районном отделе, но в филиале возле работы нашла свободное место на 9 утра сразу на следующий день. Оплатить услугу можно либо в специальном терминале на месте, либо заранее онлайн – и мы советуем выбрать именно последний вариант. Во-первых, терминал в отделе ГМС имеет определенные недостатки – он принимает только наличные, причем без сдачи, да и разобраться с ним не так легко. Во-вторых, вам не нужно будет тратить лишнее время на оплату на месте. Единственное, что вам все равно придется распечатать чек об оплате в этом же терминале – и у меня это не получилось, ведь я записывалась в очередь онлайн без указания электронного адреса, а получить необходимые данные для получения квитанции в терминале можно только через него. К счастью, мне помог один из работников отдела, который распечатал мне бумажную квитанцию через компьютер. В целом я была приятно удивлена сервисом в госучреждении (ведь страшные воспоминания о паспортных столах нулевых до сих пор живут в памяти) – все работники были вежливы и помогали. Мне даже разрешили перефотографироваться, потому что первое фото получилось совсем неудачное. Я пришла за 25 минут до своего времени (в ГМС советуют клиентам приходить минимум за 15 минут, чтобы успеть с оплатой/распечаткой квитанции) – и меня приняли на 15 минут раньше моего времени, потому что впереди никого не было. Сам процесс подачи документов на паспорт занял 5-7 минут – заполнение заявления, фотографирование и взятие отпечатков пальцев (берутся у всех граждан старше 12 лет). Для оформления загранпаспорта лицам старше 16 лет нужно принести только паспорт гражданина Украины (книжечкой старого образца) или ID-карту нового образца, а также распечатанную квитанцию об оплате. Уже на месте заявитель заполняет заявление-анкету, которую ему выдают уже непосредственно в кабинете сотрудника ГМС. Лично подавать документы нужно с 16 лет, до этого возраста заявление оформляет родитель, присутствие при этом ребенка до 12 лет не является обязательным. Для детей младше 16 лет или граждан, которые получают новый документ из-за потери предыдущего, перечень документов несколько шире – с ним можно ознакомиться на сайте ГМС. Также желательно взять с собой предыдущий документ для выезда за границу, чтобы его сдать или утилизировать. Впрочем, поскольку по закону каждый граждан Украины имеет право иметь на руках два загранпаспорта, вы имеете право оставить предыдущий действительный документ при себе, проинформировав об этом сотрудника ГМС. Мой новый загранпаспорт был готов в течение обещанных 20 рабочих дней. Забрать его можно было без записи и без очереди, проскочив между подачей документов (главное, не заходить в кабинет тогда, когда там принимают другого клиента). Я пришла за своим документом в 9 утра и сразу же смогла забрать его, поскольку других клиентов в помещении не было.

Главный минус оформления документа в отделе ГМС – само его помещение: оно очень старое, с устаревшим ремонтом в "лучших" традициях эстетики 90-х. Возможно, в лучшие времена эта ситуация изменится, но сейчас, к сожалению, не до этого.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2025 года в Украине подорожало оформление паспортов, в том числе заграничных.

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