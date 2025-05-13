Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 46,73 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 13 мая, снизился на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел сразу на 50 копеек и составляет 46,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 45,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 13 мая, подешевел до 46,73 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 13 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 46,16 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 59 копеек.

Курс доллара в банках Украины сегодня не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 40 копеек и составляет 46,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 46 гривень за евро.

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