Певица также отметила важность водного баланса.

Украинская певица Оля Полякова назвала лучшую диету для здоровой и сияющей кожи, которую протестировала на себе. По словам знаменитости, в первую очередь нужно отказаться от продуктов, содержащих крахмал и сахар, а также от хлебобулочных изделий.

В интервью Наталье Бобок певица отметила, что питание очень сильно влияет на состояние кожи. По ее словам, крахмал, например, делает кожу рыхлой.

"Питание очень влияет на состояние кожи. Все, в чем есть крахмал, рыхлит вашу кожу. Вы должны это знать. Попробуйте когда-нибудь сесть на жирную мясную диету. Вы увидите, какой классной станет ваша кожа. Она будет упругая, она будет сиять", – рассказала Полякова.

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Также Полякова призвала пить много воды. Она говорит, что замечает эффект, когда употребляет достаточное количество воды и отказывается от вредной еды.

"Только я начинаю пить много воды и уменьшаю крахмал, сахар и все пирожные – ну просто богиня. А только начинаешь снова это есть – две-три недели, и уже где-то в примерочной свет сверху "не так" падает, и ты такая: "Какие хр*новые у вас зеркала!" - сказала Полякова.

Напомним, ранее Тина Кароль назвала популярную диету, на которой вы никогда не похудеете.

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